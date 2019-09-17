Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz heyecan dolu bir bölümle geçen hafta ekranlara gelmişti. Dizinin 55. bölümünde Tahir ve Nefes, Zeynep'e kol kanat gererler ancak Zeynep, Genco'nun adamları tarafından adliye önünde öldürülür. Dizinin hayranları Sen Anlat Karadeniz'in 56. bölümünde neler olacağını merak ediyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 56. bölüm fragmanı...

Tarık, Hazan'ı kaçırır. Tahir ve Ferhat, Hazan'ı kurtarmak için peşlerine düşerler. Hazan'ı bulduklarında ise büyük bir tuzağın içine düştüklerini fark ederler. Asiye'yi eski bir tanıdığıyla gören Mustafa kıskançlık krizlerine girer. Kavga büyür ve Mustafa Asiye'ye "boş ol" der. Asiye, Eren'i de alıp Osman Baba'ya gider. Mustafa "Boş ol" demenin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır. Sen Anlat Karadeniz 56. bölüm fragmanı Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe (TAHİR), İrem Helvacıoğlu (NEFES), Sinan Tuzcu (MUSTAFA), Öykü Gürman (ASİYE) gibi isimlerin yer aldığı Sen Anlat Karadeniz'in yönetmen koltuğunda MURAT ONBUL otururken, dizinin senaryosu ise ERKAN BİRGÖREN tarafından kaleme alınıyor.