Buzdolabı yakmasın!

İzmir Buca’da önceki gece meydana gelen ve bir kişinin yaralanmasına neden olan buzdolabı patlamasıyla ilgili uzmanlardan önemli uyarı geldi. Vatandaşların arıza ve bakım için mutlaka yetkili servisi tercih etmeleri, yazılı belge almaları tavsiye edildi...

İzmir'in Buca ilçesinde 1 kişinin yaralandığı ve evin kullanılamaz hale geldiği buzdolabı patlamasıyla ilgili uzmanlar benzer olayların yaşanmaması için vatandaşları uyardı. Isıtma ve Soğutma Uzmanı Osman Buçan, tüketicilerin yanlış bilgilendirildiği için sık sık bu tür olayların yaşandığını belirterek her tamircinin yetkili servis olmadığını ve en küçük arızada mutlaka yetkili servise başvurulmasını söyledi.



MUTFAKTAKİ BOMBAYA DİKKAT!



Buca Kozağaç Mahallesi'nde önceki gece, saat 22.00 sıralarında 273/1 sokakta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde meydana gelen olayda Demir Yılmaz'ın evde bulunduğu sırada, mutfak kısmında bulunan buzdolabında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana gelmişti. Büyük bir gürültünün ardından çevreye yayılan parçalarla evin birçok noktası alevlere teslim olurken ev sahibi Demir Yılmaz yaralanmıştı. Olayla ilgili Yeni Asır'a konuşan Isıtma ve Soğutma Uzmanı Osman Buçan, bu tür olayların yaşanmaması için kesinlikle buzdolabı bakımının düzenli olarak yapılması gerektiğini söyledi.



KISA DEVRE YAPABİLİR



Olayın buzdolabının kapı butonunda veya kompresör üzerinde kısa devre oluşması sonucunda meydana gelmiş olabileceğini söyleyen Buçan, "Oluşan kısa devre yüzünden alev çıkıyor, bu alev de dolabın florasanının yanmasına sebep oluyor. Kullanıcının bunlara önlem alabilmesi için elektrik akımında kaçağı önlemesi yeterli. Yetkili servis, mesleki yeterlilik belgesi olan kişilerden oluşmalı. Olur olmaz kişilerin yaptığı müdahaleler yangınlara sebep olabiliyor" dedi. Buzdolabının bugüne kadar hiçbir servis hizmeti almamış olabileceğini de belirten Buçar, "Beyaz eşyalarınızın tamiri için mutlaka yetkili servisi tercih edin ve mutlaka yazılı belge alın" şeklinde konuştu.