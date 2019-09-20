İzmir Gaziemir'de korkunç olay! Daireden kötü kokular gelince ortaya çıktı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, yalnız yaşadığı öğrenilen Mustafa Zorlu, oturduğu dairenin banyo kısmında ölü bulundu. Yaklaşık 5 gün önce öldüğü tahmin edilen Zorlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Zafer Mahallesi 813 sokaktaki bir apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Mustafa Zorlu'dan bir süredir haber alamayan ve Zorlu'nun dairesinden yoğun bir şekilde kötü kokuların geldiğini fark eden komşuları, durumu polis ekiplerine bildirdi.