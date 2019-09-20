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tehlike saçıyor! Prof. Dr. : ' diğer psikiyatrik hastalıklar gibidir'

Teknoloji bağımlılığı tehlike saçıyor! Prof. Dr. Zeki Yüncü: 'Teknoloji bağımlılığı diğer psikiyatrik hastalıklar gibidir'

20.09.2019, 10:44

Bağımlılık () Enstitü Müdürü Prof. Dr. , teknoloji bağımlılığının yayaların can güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü söyledi. Prof. Dr. Yüncü, "Kişinin gündelik hayatında teknoloji kullanımı, diğer aktivitelerinin önüne geçmeye başlıyorsa burada teknoloji bağımlılığından söz edebiliriz. Teknoloji bağımlılığına kapılan yayalar, trafikte dışardan gelen uyarılara kendini kapatmış oluyor" dedi.

Günlük yaşamda artan hız ve gelişen teknolojiyle birlikte vatandaşların vazgeçilmezi haline gelen cep telefonları, trafikte beklenmeyen tehlikelere, yaralamalı hatta ölümlü kazalara sebep olabiliyor. Gün geçtikçe artan dolaşımı, kulaklık kullanımı, mesajlaşma, selfie çekimi ve görüntülü konuşma, trafikteki yayaların can güvenliğini tehlikeye atıyor.

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