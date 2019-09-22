Saygın’ın mirasçıları mahkemelik oldu

Türkiye'nin ilk kadın Turizm Bakanı Işılay Saygın’ın vefatının ardından, yeğenleri mahkemeye başvurdu. Osman Nuri Saygın “Evde kasa vardı, kasadan vasiyet alınıp yırtıldı. Mücevherleri çalındı’ deniliyor. Bu dedikodular ortadan kalksın diye mahkemeye başvurduk” dedi

Eski Devlet Bakanı, ilk kadın Turizm Bakanı, İzmir'in en genç ilçe belediye başkanlarından olan Işılay Saygın'ın vefatının ardından mirasçıları mahkemelik oldu. Vefat eden Namık Saygın'ın 4 çocuğunun, "Amcalarımız dahil kimse eve girmesin" diye İzmir 8. Sulh Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na başvurdu. İddialara göre bu duruma 5 Temmuz'da hastaneye kaldırılan Saygın'ın kardeşleri Işık ve Metin Saygın'ın, evin anahtarlarını "Çiçekleri sulayacağız" diyerek koruması Oktay Bayram ve temizlik görevlisi Gülendan hanımdan 8 Temmuz günü almaları neden oldu. Evdeki antika halıların ve değerli eşyaların koli koli evden kaçırıldığını ve bu anların da köşkün yanındaki Gençlik Merkezi güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği ileri sürüldü. Ölen kardeş Namık Saygın'ın yurtdışında ve Çanakkale'de yaşayan evlatları Osman Nuri, Filiz Saygın, Işık ve Işılay Saygın kardeşler de bu iddialar üzerine mahkemeye başvurdu. Yeni Asır'a konuşan Osman Nuri Saygın "Amcam mahkemeye başvurduğumuz için kızdı, ancak yapacak bir şey yok. Yakışmayan sözler ortada konuşuluyor. 'Evde kasa vardı, kasadan vasiyet alınıp yırtıldı. Mücevherleri çalındı' deniliyor. Bu dedikodular ortadan kalksın diye mahkemeye başvurduk" dedi. Öte yandan Saygın'ın koruması polis memuru Oktay Bayram da eski Bakan Saygın'ın pırlanta ve ziynet eşyası gibi değerli eşyalarının olduğunu ve uzun geziye gittiği günlerde bunları kasaya koyduğunu ve o kasanın bulunduğu bankada ayrıca bir büyük sarı zarf olduğunu ve hesapta da 300 bin lira para olduğunu anlattı.



MİRAS GİZEMİ KALKMADI



Saygın'ın mirası, Buca Şirinyer'deki bir banka şubesindeki özel kasası varisleri tarafından halen açtırılmadığı için gizemini koruyor. Buca'da değeri 3 milyon lirayı aşan köşkün de halaları Işılay Saygın'ın vasiyeti olarak müzeye çevrilmesine aile olarak razı geldiklerini belirten Osman Nuri Saygın, "Amcalarıma soruyorum, biz girmedik diyorlar. İnsanlar sürekli olarak evden başı şeylerin kaçırıldığını, hatta yandaki güvenlik kamerasının da kaydettiğini söylüyor" dedi



"ŞU AN MEZARINDA KAHROLUYORDUR"



Işılay Saygın'ın manevi oğlu olan Habib Sak, "Değerli büyüğümüz Işılay Saygın, şu an mezarında hiç rahat değildir. Onun hatıralarını yaşatacaklarına inanmıyorum. Yaşananlar söylenenler, yapılanlar çok çirkin. Konunun mahkemeye taşınması, insanların adeta birbirlerine girmesi beni rahatsız ediyor. Adının daha güzel haberlerde çıkmasını isterdim. Ama olmadı, yapamadılar" dedi.

FATİH ŞENDİL