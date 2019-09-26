İzmir'de şok eden hırsızlık! Bahçıvan, depoda ne var ne yok çalmış

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, H.K.'ye ait bağ evinin deposundan, saç kurutma makinesinden matkaba, otomobil teybinden çim biçme makinesine 24 parça eşya çalındı. Bağ evinde bahçıvan olarak çalışan ve jandarmada çelişkili ifadeler vermesiyle dikkatleri üzerine çeken E.P., hırsızlığı kendisinin yaptığını itiraf etti.