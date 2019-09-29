İzmir'in Buca ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde başından silahla vurulmuş bulunan Tuğçe B., ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, öğle saatlerinde, Kuruçeşme Mahallesi 202/5 Sokak'ta meydana geldi. Apartman dairesinden silah sesi duyan mahalle sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ve içeri giren polis ekipleri, evde yalnız yaşayan Tuğçe B.'yi başından silahla vurulmuş olarak ağır yaralı buldu.
İzmir Buca'da şüpheli ölüm! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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