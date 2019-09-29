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İzmir Buca'da şüpheli ölüm!

29.09.2019, 18:13 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019,19:10

'in ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde başından silahla vurulmuş bulunan B., ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Kuruçeşme Mahallesi 202/5 Sokak'ta meydana geldi. Apartman dairesinden silah sesi duyan mahalle sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ve içeri giren polis ekipleri, evde yalnız yaşayan B.'yi başından silahla vurulmuş olarak ağır yaralı buldu.

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