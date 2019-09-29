Şans Sedat’a ikinci kez güldü

Aydın'da 11 yaşındaki lösemi hastası Sedat Tok'a uyum sağlamasına rağmen donörün bulaşıcı hastalık taşıması nedeniyle iptal edilen ilik nakli bu kez gerçekleşti.

Aydın'da 11 yaşındaki lösemi hastası Sedat Tok'a uyum sağlamasına rağmen donörün bulaşıcı hastalık taşıması nedeniyle iptal edilen ilik nakli bu kez gerçekleşti. Almanya'dan 25 yaşındaki kadın donörün bağışladığı kök hücre ile yeniden yaşama tutunan Sedat için 20 günlük kritik bekleme süresi başladı.



YENİ ASIR SESİ OLMUŞTU



Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Göksel (38) ve Hacer Tok (39) çifti, oğulları Sedat'ı kilo kaybı nedeniyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Buradan Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen ve yaklaşık 10 ay önce lösemi teşhisi konulan küçük Sedat için ilik nakli arayışı başladı. İlik nakli bekleyen Sedat'a, Almanya'dan yüzde 100 uyumlu donör bulundu ancak donörün bulaşıcı hastalık taşıması nedeniyle nakil gerçekleşmedi. Yeniden ilik nakli arayışı başlarken Sedat ve ailesinin 'donör' olun çağrısını Yeni Asır Gazetesi 9 Haziran'da 'Sedat'ın hayatı yarım kaldı' başlığıyla okurlarına duyurdu. Haberin ardından umutla uygun iliğin bulunmasını bekleyen Tok ailesine Almanya'dan ikinci müjdeli haber geldi. Sedat'a ilik nakli için Almanya'da 25 yaşındaki bir kadın donörden yüzde 100 uyumlu kök hücre bulundu. Bunun üzerine nakil işlemleri için Ege Üniversitesi Hastanesi'ne yatan küçük Sedat'a nakil 24 Eylül'de donörden alınan kök hücreleriyle yapıldı. 4 gündür steril bir ortamda tutulan Sedat'ın naklinin tutup tutmadığı 20 gün içerisinde belli olacak.

KAZIM YÖRÜKÇE