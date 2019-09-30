Efe’nin suçu ne?

İzmirli avukat Meryem Sucu, Almanya'da yaşayan ve akrabası olan 31 yaşındaki Kiraz Çelik'in, 8 yaşındaki Alman vatandaşı oğlu Efe'yi, Gaziantep'te yaşayan öz babası Uğur Çelik'in kaçırdığını ve göstermediğini belirterek mahkemeye başvurdu.

İZMİRLİ avukat Meryem Sucu, Almanya'da yaşayan ve akrabası olan 31 yaşındaki Kiraz Çelik'in, 8 yaşındaki Alman vatandaşı oğlu Efe'yi, Gaziantep'te yaşayan öz babası Uğur Çelik'in kaçırdığını ve göstermediğini belirterek mahkemeye başvurdu.



GELECEĞİYLE OYNUYOR

Almanya'da doğduğu ve Türk vatandaşlığına kayıt yapılmadığı için resmi olarak babasının nüfusunda bile gözükmeyen küçük Efe'nin, kaçırıldığını, 2 yıldan beri okula bile kayıt yapılamadığını iddia eden avukat Meryem Sucu, "Baba anneden intikam almak için ne çocuğu gösteriyor ne de okula kayıt yaptırıyor. Boşanma davası devam ediyor, velayet kimseye verilmedi ancak baba çocuğu kaçırdı, göstermiyor. Biz de annenin çocuğu görmesi için mahkeme kararı aldırdık. Bunun için ayda iki gün verildi. Ancak aldığımız haciz kararına rağmen iki yıldır çocuğu göstermiyor. Baba kendisine zarar veren biri. Acil olarak bu çocuk kurtarılmalı" diye konuştu.





BABANIN AVUKATI KONUŞTU: Söylenenlerin hepsi yalan

OLAYLA ilgili görüşünü almak için telefonla ulaştığımız avukatı Fadıl Ulutaş aracılığıyla konuşan baba Uğur Çelik, eşinin ve avukatının tüm anlatımlarının yalan olduğunu, çocuğun okula gittiğini, annenin açtığı davaları kaybettiğini ve hastane belgesini göndermediği için Türkiye'de doğum kaydını yaptıramadığını iddia etti. Baba Çelik, konuyla da ilgili olarak başka açıklama yapmak istemediğini dile getirdi.

FATİH ŞENDİL