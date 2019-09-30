Kimse Bilmez kadrosuna sürpriz transfer

Pazar akşamları atv’de yayınlanan ve her bölümüyle seyircisini farklı bir hikayenin içerisine alan Kimse Bilmez, oyuncu kadrosunu genişletiyor. Keremcem ve Özgü Kaya'nın başrollerinde yer aldığı Kimse Bilmez kadrosuna sürpriz bir transfer gerçekleşti. Kadroya katılan yeni isim kim ve hangi karakteri canlandıracak? İşte detaylar...

atv'nin her bölümü merakla beklenen Baba Yapım imzalı dizisi Kimse Bilmez'in oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Daha önce de birçok dizi ve sinema filminde rol alan Sevtap Özaltun, Kimse Bilmez dizisinde Keremcem'in eski eşi "Özlem" karakterine hayat verecek. Uzun ve titiz bir çalışma sonunda seçilen ünlü oyuncu, canlandıracağı "Özlem" karakteriyle yeni olayların fitilini ateşleyecek.

YILLAR SONRA YENİDEN ATV'DE!

Sevtap Özaltun, daha önce atv'de yayınlanan "Canım Ailem" dizisinde "Ahsen" karakterini canlandırmıştı. atv ekranlarına Kimse Bilmez ile geri dönen Özaltun, dizideki karakteriyle tüm dengeleri değiştirecek. Sevda, aşık olduğu adamın eski eşiyle karşılaşınca neler olacak? Ali'nin geçmişi ile yüzleşecek olan Sevda'nın ne yapacağı kadar Ali'nin tepkisi de merak konusu. Özlem'in yıllar sonra ortaya çıkması hangi dengeleri değiştirecek?

KİMSE BİLMEZ 16. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve U. Hakan Eren'in üstlendiği dizinin Yönetici Yapımcılığını Osman Enes Yakut üstleniyor. Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın paylaştığı dizide; Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Adnan Biricik, Asya Taşkın ve Beran Özel gibi isimler de yer alıyor.

Kimse Bilmez, her Pazar saat 20.00'de atv'de!