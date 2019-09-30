Muğla'nın Marmaris ilçesinde lüks yata düzenlenen fuhuş operasyonunda, 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Çete lideri Hilal K.'nin görüntülerde kafasına poşet geçirdiği kişinin karnını tokatladığı görüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde fuhuş amacıyla tekne turlarının düzenlendiğini öğrendi. Turu düzenleyen Hilal K., 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alındı.
Muğla'da lüks yatta fuhuş operasyonu! Çete lideri erkeklerin kafasına poşet geçirip... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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