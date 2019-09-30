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'da lüks yatta ! Çete lideri erkeklerin kafasına poşet geçirip...

Muğla'da lüks yatta fuhuş operasyonu! Çete lideri erkeklerin kafasına poşet geçirip...

30.09.2019, 16:08 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019,16:11

'nın ilçesinde lüks yata düzenlenen operasyonunda, 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Çete lideri Hilal K.'nin görüntülerde kafasına poşet geçirdiği kişinin karnını tokatladığı görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ve ilçelerinde amacıyla tekne turlarının düzenlendiğini öğrendi. Turu düzenleyen Hilal K., 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alındı.

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