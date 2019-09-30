Tuğçe’ye tek kurşun

21 yaşındaki Tuğçe Baran, Buca’da tek başına yaşadığı evde yaralı bulundu. Başından tek kurşunla vurulan genç kız kurtarılamadı. Kaçan zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde yalnız yaşayan 21 yaşındaki Tuğçe Baran, başından tek kurşunla vuruldu. Genç kız, yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken kaçan zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Talihsiz kızın cep telefonundan yaptığı son görüşme kayıtlarının mercek altına alındığı öğrenildi.

Korkunç cinayet, Kuruçeşme Mahallesi 202/5 sokak 35 numarada bulunan apartmanın 7 numaralı dairesinde yaşandı. Tuğçe Baran'dan haber alamayan arkadaşları, genç kızın evine gidip baktıklarında kimsenin kapıyı açmaması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımı ile açılan daireye girdiklerinde Baran'ın yatak odasında kanlar içinde olduğunu gördü. Aslen Kahramanmaraşlı olan Baran'ın başına tek kurşun sıkılarak yaralandığı belirlendi. Tuğçe Baran kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

EVDE İNCELEME YAPILDI

Olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaparken, genç kızın yakın arkadaşlarının da ifadeleri alındı. Uzun süredir yalnız yaşadığı öğrenilen Baran'ı öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



POLİS ŞÜPHELİ PEŞİNDE

Genç kızın ölümündeki sır perdesinin aralanması için özel ekip kurulduğu belirtilirken, Tuğçe Baran'ın cep telefonu mesajları ve arama kayıtlarının da mercek altına alındığı kaydedildi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri de polis ekipleri tarafından tek tek incelenirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

FATİH ŞENDİL