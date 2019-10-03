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'da hattı patladı! Evleri su bastı... .

Bodrum'da içme suyu hattı patladı! Evleri su bastı... .

03.10.2019, 09:27 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019,09:35

'nın ilçesinde, hattındaki borunun patlaması sonucu su taşkını meydana geldi. Ortakent-Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde, içme suyu isale hattındaki boru henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle caddede çukur oluştu. Tazyikli su çevredeki bir evin bodrum katını bastı. Bazı evlerin bahçelerine de dolan suyu tahliye etmek için itfaiye ekipleri bölgede çalışma yaptı.

'nın ilçesinde, hattındaki borunun patlaması sonucu su taşkını meydana geldi.

Ortakent-Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde, içme suyu isale hattındaki boru henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle caddede çukur oluştu. Tazyikli su çevredeki bir evin bodrum katını bastı. Bazı evlerin bahçelerine de dolan suyu tahliye etmek için itfaiye ekipleri bölgede çalışma yaptı.

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