Bodrum'da içme suyu hattı patladı! Evleri su bastı... .

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu hattındaki borunun patlaması sonucu su taşkını meydana geldi. Ortakent-Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde, içme suyu isale hattındaki boru henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle caddede çukur oluştu. Tazyikli su çevredeki bir evin bodrum katını bastı. Bazı evlerin bahçelerine de dolan suyu tahliye etmek için itfaiye ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu hattındaki borunun patlaması sonucu su taşkını meydana geldi. Ortakent-Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde, içme suyu isale hattındaki boru henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle caddede çukur oluştu. Tazyikli su çevredeki bir evin bodrum katını bastı. Bazı evlerin bahçelerine de dolan suyu tahliye etmek için itfaiye ekipleri bölgede çalışma yaptı. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN