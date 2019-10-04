Çerkez tavuğu nasıl yapılır? Lezzetli Çerkez tavuğu tarifi

Sofraların sevilen lezzeti Çerkez tavuğu yemeğine sıkça rastlamaktayız. Çerkezlerin korumayı başardığı bu lezzet eskilerden günümüze yapılmaya devam etmektedir. Güzel bir hikayesi de bulunan Çerkez tavuğu için en pratik tarifi sizler için derledik.
04.10.2019, 10:45
Sofraların sevilen lezzeti Çerkez tavuğu yemeğine sıkça rastlamaktayız. Çerkezlerin korumayı başardığı bu lezzet eskilerden günümüze yapılmaya devam etmektedir. Güzel bir hikayesi de bulunan Çerkez tavuğu için en pratik tarifi sizler için derledik.
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