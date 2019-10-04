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nasıl yapılır? Lezzetli Çerkez tavuğu tarifi

Çerkez tavuğu nasıl yapılır? Lezzetli Çerkez tavuğu tarifi

04.10.2019, 10:45

Sofraların sevilen lezzeti yemeğine sıkça rastlamaktayız. Çerkezlerin korumayı başardığı bu lezzet eskilerden günümüze yapılmaya devam etmektedir. Güzel bir hikayesi de bulunan Çerkez tavuğu için en pratik tarifi sizler için derledik.

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