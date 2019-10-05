ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yeni sezon ilk bölümüyle izleyici ile buluştu. Arda Ayten 1 milyonluk "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?" sorusunu doğru cevaplayarak büyük ödülün sahibi oldu.
ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yeni sezon ilk bölümüyle izleyici ile buluştu. Arda Ayten 1 milyonluk "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?" sorusunu doğru cevaplayarak büyük ödülün sahibi oldu.
Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! Arda Ayten 1 milyonun sahibi oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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