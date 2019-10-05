Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! Arda Ayten 1 milyonun sahibi oldu

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yeni sezon ilk bölümüyle izleyici ile buluştu. Arda Ayten 1 milyonluk "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?" sorusunu doğru cevaplayarak büyük ödülün sahibi oldu.