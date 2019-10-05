  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! Arda Ayten 1 milyonun sahibi oldu

Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! 1 milyonun sahibi oldu

Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! Arda Ayten 1 milyonun sahibi oldu

05.10.2019, 22:54

ekranlarının sevilen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster, 'nun sunumuyla yeni sezon ilk bölümüyle izleyici ile buluştu.  1 milyonluk "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?" sorusunu doğru cevaplayarak büyük ödülün sahibi oldu.

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yeni sezon ilk bölümüyle izleyici ile buluştu. Arda Ayten 1 milyonluk "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?" sorusunu doğru cevaplayarak büyük ödülün sahibi oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu! İşte cevabı...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! Arda Ayten 1 milyonun sahibi oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN