Kimse Bilmez pazar gününün birincisi!

Pazar akşamları atv ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez, 16.bölümü ile AB kategorisinde en çok izlenen dizi oldu. Kimse Bilmez’in yeni bölümü, aksiyon ve dram dolu sahneleriyle seyirciyi ekran başına kitledi.

ALİ'NİN ESKİ EŞİ GERİ DÖNDÜ!

Ali'nin eski eşi Özlem, arkasındaki sır tablosuyla Ali'nin yaşadığı mahalleye geldi. Özlem'i yıllar sonra karşısında gören Ali ve Özlem'le tanışan Sevda büyük şaşkınlık yaşadı. Ali, eski eşiyle geçmişi konuşurken silahlı adamlar tarafından evi kurşun yağmuruna tutuldu. Ali'nin bir oğlu daha olduğunu öğrenen Sevda, bu haberi Ali'ye söyledi.

KİMSE BİLMEZ 17. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

PİLOT, BABA ENGELİNE TAKILDI!

Pilot her şeyi arkasında bırakarak Duygu ile yeni bir hayat kurmak isterken Pilot'un mafya olduğunu öğrenen İlhan, kızının bu birlikteliğine karşı çıktı. Duygu, babasıyla Pilot arasında bir tercih yapmak zorunda kaldı.

Çaresiz kalan Pilot, Ali Hoca'dan yardım istedi. Pilot her ne kadar tövbe etse de geçmişi peşini bırakacak mı? Pilot, başını dertten kurtarabilecek mi?

Kimse Bilmez'in 16. Bölüm etiketi #sakladığımşey, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi! #sakladığımşey etiketi, 2. sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.