Karadeniz'de keyifli bir gün!

Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in merakla beklenen 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'in heyecan dolu 58. bölümü sonrası izleyiciler merakla 59. yeni bölümü bekliyordu. İşte Sen Anlat Karadeniz 59. yeni bölüm fragmanı...