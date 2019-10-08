Karadeniz'de keyifli bir gün!

Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in merakla beklenen 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'in heyecan dolu 58. bölümü sonrası izleyiciler merakla 59. yeni bölümü bekliyordu. İşte Sen Anlat Karadeniz 59. yeni bölüm fragmanı...
Tahir'le Nefes kızları için alışverişe çıkarlar. Keyifli başlayan alışveriş Nefes'in içinden çıkan pazarlık canavarıyla ilginç bir hal alır.
Mustafa, Asiye'yle nikah tazeleyerek hülle meselesini sonsuza kadar kapatır.
SEN ANLAT KARADENİZ 59. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ
Tarık babasının emri doğrultusunda Mercan'la buluşmak zorunda kalır. Karşısında hiç tahmin etmediği bir Mercan vardır.
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