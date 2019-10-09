Hercai 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hercai'de bu hafta neler olacak?

Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin 16. yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Yayınlanan son bölümünde nefes kesen anların yaşandığı Hercai'nin merakla beklenen 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Hercai 16. yeni bölüm fragmanı...

Reyyan'ın kaçırılması Şadoğlu çiftliğinde karşı karşıya gelen iki ailede bomba etkisi yaratır. Miran, Reyyan'ı bulabilmek için yıllardır sürdürdüğü düşmanlığı göz ardı ederek Hazar Şadoğlu'yla iş birliği yapar.

Hazar ve Miran'ın, Reyyan için bir arada hareket etmesi ikiliyi yakınlaştırırken daha önce hiç konuşulmayan gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlar.

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Bütün planların kurucusu olan Azize Aslanbey bu defa ''Ben yapmadıysam kim yaptı?'' düşüncesiyle kendini saf dışı kaldığı bir oyunun içerisinde bulur ancak geçmişte yaptıkları yüzünden hem Şadoğlu ailesi hem de Miran, Reyyan'ı kaçıran kişinin Azize Aslanbey olduğundan şüphelenmektedir.