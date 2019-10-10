Aydın'da tur otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halindeki bir tur otobüsü yoldan çıktı. Meydana gelen kazada çok sayıda turist yaralandı. Ekiplerin bölgede kurtarma çalışmaları devam ediyor.