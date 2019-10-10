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'da yaptı! var

Aydın'da tur otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

10.10.2019, 15:46

'ın Söke ilçesinde seyir halindeki bir yoldan çıktı. Meydana gelen kazada çok sayıda yaralandı. Ekiplerin bölgede kurtarma çalışmaları devam ediyor.

, saat 13.15 sıralarında Söke Sarıkemer Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke-Milas yolunda seyir halinde olan bir , sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp aydınlatma direğine çarptı.

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