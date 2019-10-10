Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halindeki bir tur otobüsü yoldan çıktı. Meydana gelen kazada çok sayıda turist yaralandı. Ekiplerin bölgede kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaza, saat 13.15 sıralarında Söke Sarıkemer Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke-Milas yolunda seyir halinde olan bir tur otobüsü, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp aydınlatma direğine çarptı.
Aydın'da tur otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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