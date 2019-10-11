Takside tablet kavgası

Taksilerde tablet uygulaması, yeni yılda zorunlu hale geliyor. İzmir’deki taksiciler, her araç başına çıkacak 2 bin lira masrafı çok buldu. Taksiciler Odası, “Ucuza takılan işe yaramaz” dedi

İzmir'de taksilere kamera takma zorunluluğu 'özel hayatın gizliliği' ilkesi ihlal edildiği gerekçesiyle mahkeme tarafından iptal edilirken, bu kez de yeni yıldan itibaren taksilere tablet takma zorunluluğu getirilecek. Kentte yolcu taşımacılığı yapan 3 bin 500 taksiye tablet takma zorunluluğu uygulamasında tek firmadan cihaz alma dayatması yaptığı iddia edildi. 3 bin 500 Serbest piyasada 425 lira olan tabletler, dayatmada bulunulan firmada ise 2 bin liraya satıldığı belirtilirken, aradaki fiyat farkının neredeyse 5 kat olması taksici esnafını isyan ettirdi. Konu ile ilgili konuşan Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, "Taksi araçlarımıza takılmak istenen tabletlerde araç takip sistemi GPS, taksimetre ve navigasyon var. Bunlar zaten mevcut bütün taksilerde ayrı ayrı bulunuyor. Tek farkı bu üç özellik tabletin içinde tek yerde olacak. Takılmak istenen tabletler Çin malı ve Türkiye'de servis ağı yok. Bu tabletleri taktırmazsak İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışma ruhsatı vermiyor. Bu yüzden 250 taksinin çalışmasına son verildi. Aynı tablet piyasada 425 liraya satılırken neden biz 2 bin lira verelim. 3 bin 500 taksici esnafını düşündüğümüzde ortada 7 milyon liralık bir para dönüyor. Taksilerin bu tablete ihtiyacı zaten yok. Gereksiz yere takılıyor. İzmir 6. İdare Mahkemesi'ne de tabletlerle ilgili yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtık. Davamız devam ediyor. Birileri elini taksici esnafının cebinden çeksin. Bu haksızlığa bir an önce son versinler" diye konuştu.



BUNUN ADI SOYGUN

Evli iki çocuk babası 46 yaşındaki Orhan Dursun, "23 yıldır otogarda taksici esnafıyım. Aracıma tablet taktırmadığım için belediye çalışma ruhsatımı iptal etti. Trafik uygulamasında belediye çalışma ruhsatım olmadığı için aracım kapatıldı. Bugüne kadar belediye çalışma ruhsatı sorulmazken, şimdi sormaya başladılar. 6-7 gün aracım çalışamadı. Tablet taktırıp çalışma ruhsatımı aldım ve tekrar trafiğe çıkabildim" dedi. 2 çocuk babası 50 yaşındaki Nevzat Güçlü, "1991 yılından beri taksici esnafıyım. 8 yıl önce 1800 dolar vererek aynı sistemi araçlarımıza kurduk. Tekrardan taksici esnafı soyulmak isteniyor. Gereksiz yere aynı sistemi kurmak istiyorlar. Biz bu soyguna dur demek istiyoruz" dedi. 36 yaşındaki 2 çocuk babası Engin Subaşı, "Tetaş'ın tabletini 425 liraya aracıma taktırdım. Çok memnunum. Bize yapılan ve taksicilerin sırtından para kazanmak isteyenlere sesleniyorum. Bu haksızlığa dur demek istiyorum. Eğer bu soygun devam ederse aracımı yakacağım. 3 kuruş paramızda gözleri var. Ellerini cebimizden çeksinler" diye konuştu. 43 yaşındaki iki çocuk babası Yusuf Şaşal, "18 yıllık esnafım. Celil Anık ve Büyükşehir Belediyesi birlikte hareket ediyor. Artık haksızlığa uğramak istemiyoruz" dedi.



BU SISTEM ÇOK FARKLI

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "İzmir'de mahkeme kararı ile taksilere kamera takılması iptal edildi. İçişleri Bakanlığı kameraların takılması yönünde bir çalışma yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir emniyetinin de içinde bulunduğu komisyon 'İzmir'e taksi çağırma sistemi getirelim. İzmir'e Uber geliyor. Taksi çağırma sistemine geçelim' dedi. Kendi işimizi kendimiz yaptık. Bu sistemin benzeri İstanbul'da da var. Tablet sistemi kamerayla sistemiyle bir bütün bir sistem. Taksi çağırma sistemi ile entegre olacak. Taksi çağırma sistemi var içinde. Bizim amacımız bu. Ben Uber ile nasıl mücadele edeceğim. Bu kararı ben vermiyorum. Dışarıda tabletler 425 liraya takılırsa işe yaramaz. Benim taktığım sistem taksi çağırma sistemi. Genelge kapsamında biz taksi çağırma sistemi takıyoruz. Bu kararı ben almadım ki. Allah nasip ederse bu ay içinde taksi çağırma sistemini açıyoruz. Tablet takılması şu an zorunlu değil. Ancak taksici esnafı aracını değiştirirse takmasını zorunlu. Aracını değiştirmezse yeni yıldan itibaren zorunlu olacak. Bizim tek suçumuz bunu paket olarak yaptırmamız" dedi.

Egeli Sabah