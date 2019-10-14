Denizli'de sürücüsünün alkollü iddia edilen otomobil kontrolden çıkarak park halindeki 4 araca çarptı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Abdullah K., idaresindeki 06 BL 7400 plakalı otomobil kontrolden çıkarak evlerin önünde park halinde olan 20 ABB 451, 20 AJF 02, 64 DY 828 ve 20 ABA 323 otomobillere çarptı.
Denizli'de şok eden kaza! Ortalık savaş alanına döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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