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'de şok eden ! Ortalık

Denizli'de şok eden kaza! Ortalık savaş alanına döndü

14.10.2019, 13:07 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019,13:32

'de sürücüsünün alkollü iddia edilen otomobil kontrolden çıkarak park halindeki 4 araca çarptı. anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Abdullah K., idaresindeki 06 BL 7400 plakalı otomobil kontrolden çıkarak evlerin önünde park halinde olan 20 ABB 451, 20 AJF 02, 64 DY 828 ve 20 ABA 323 otomobillere çarptı.

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