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'de engellilere tankı engeli

İzmir'de engellilere çöp tankı engeli

14.10.2019, 09:38

'in ilçesinde, kaldırımın ortasına sabitlenen tankları, engellilerin ulaşımını zorlaştırıyor. Çöp tankları nedeniyle tekerlekli sandalyesini kullanmakta zorluk çektiğini belirten bedensel (42), "'da birçok noktada yere gömülen çöp tankları var. Tekerlekli sandalyeyle geçme imkanı yok. Engelli biri olarak ulaşımda çok zorluk çekiyorum" dedi.

'da yaşayan ve medikal sektöründe çalışan 'ın sağ bacağı, 7 yıl önce ayağında oluşan, kansere neden olabilecek yumuşak doku tümörü nedeniyle kesildi. 7 yıldır kullanan Aydın, en büyük sorununun sokaktaki engeller olduğunu söyledi. Yaklaşık 5 ay önce 'da, kaldırımların ortasına sabit olarak yerleştirilen tankları, Aydın gibi engellilerin ulaşımını zorlaştırıyor.

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