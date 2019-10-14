İzmir'de engellilere çöp tankı engeli

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kaldırımın ortasına sabitlenen çöp tankları, engellilerin ulaşımını zorlaştırıyor. Çöp tankları nedeniyle tekerlekli sandalyesini kullanmakta zorluk çektiğini belirten bedensel engelli Hakan Aydın (42), "Bayraklı'da birçok noktada yere gömülen çöp tankları var. Tekerlekli sandalyeyle geçme imkanı yok. Engelli biri olarak ulaşımda çok zorluk çekiyorum" dedi.

Bayraklı'da yaşayan ve medikal sektöründe çalışan Hakan Aydın'ın sağ bacağı, 7 yıl önce ayağında oluşan, kansere neden olabilecek yumuşak doku tümörü nedeniyle kesildi. 7 yıldır tekerlekli sandalye kullanan Aydın, en büyük sorununun sokaktaki engeller olduğunu söyledi. Yaklaşık 5 ay önce Bayraklı'da, kaldırımların ortasına sabit olarak yerleştirilen çöp tankları, Aydın gibi engellilerin ulaşımını zorlaştırıyor.