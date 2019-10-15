Arıcılar birliği başkanı sahte bal üreticisi çıktı

Tarım Bakanlığı’nın teşhir ettiği yüzlerce sahtecilik yapan firma arasında biri dikkat çekti. Ankara Arıcılar Birliği Başkanı Selçuk Solmaz’ın sahibi olduğu firmanın sahte bal ürettiği ortaya çıktı

Gıda ürünlerinde yapılan sahtecilikler, firma isimleri ile yayınlanarak teşhir ediliyor. Tarım Bakanlığı tarafından 12 Ekim'de yayınlanan yeni listede yine et ürünlerinden süt ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazasi yer aldı. Yayınlanan bu listede çeşitli bal firmalarına ait ürünler de yer alırken, bunlardan bir tanesi dikkat çekti. Yapılan incelemeden, 'Fer' marka süzme çiçek balının sahte olduğu saptandı. Bu markayı diğerlerinden ayıran nokta ise, Fer Bal adlı markayı üreten Melis Arı Çiftliği firmasının sahibinin aynı zamanda Ankara Arıcılar Birliği Başkanı olması. Bu firmanın kurucusu Selçuk Solmaz, aynı zamanda Ankara Arıcılar Birliği'nin başkanlığını yapıyor. Firma yetkilileri önümüzdeki günlerde açıklama yapacağını aktarırken, Selçuk Solmaz da gerekli araştırmayı yaptıktan sonra her türlü soruyu cevaplandıracaklarını belirtti.



GERÇEK BALIN MALİYETİ



Trakya'ya giden gezgin arıcılar ayçicek tarlalarında 15 gün gibi kısa sürede şartlar uygunsa iyi bir ürün elde edebiliyor. Ayçiçek balının çok kaliteli bulunmamasıyla birlikte, bu balın bile kilosunun en az 50 lira civarında olması gerekiyor. Bunun yerine daha az maliyetli ve zahmetsiz 'sahte' bal üretimini tercih edenler de bir hayli fazla. Sahte bal, arının doğadan toplaması gereken nektarın direkt olarak şerbet şeklinde verilmesi ile elde ediliyor. Bu da kaliteyi düşürüyor. Melis Arı Çiftliği'nin ürettiği Fer Bal'da da dışarıdan şerbet katıldığı ifade edildi.



BALDA PROLİN MİKTARI ÖNEMLİ



Bir balın sahte olup olmadığı, içinde bulunan prolin miktarı ile saptanıyor. Tarım bakanlığı baldaki prolin miktarını 1 kilogramda 300 miligram olarak belirledi. Türkiye'nin en değerli balı sayılan Anzer balının prolin miktarı 1200-1400 arasında çıkıyor. Bal üretmek için şerbet verilen kovanların ürettiği ballarda ise prolin miktarı çok düşük çıkıyor.



ARI KULLANMADAN BAL ÜRETIYORLAR



Türkiye'de arıyı bile devreye sokmadan bal üretimi yapanlar mevcut. Hatta çeşitli esanslar kullanılarak ıhlamur, ada çayı, kekik balı aroması dahi yaratılıyor. Ayrıca, sahte bal konusunda bilinenin tersine kristalize olan yani şekerlenen bal sahte bal değildir. Aksine bal akım döneminde şerbet verilen kovanların ürettiği sahte bal şekerlenmez.



SAHTECİLER AYDIN'IN ZEYTİNYAĞINA DA GÖZ DİKTİ



Gıda teröristleri, zeytinyağına tohum yağları ve trans yağ asitleri katarak vatandaşa zehir yediriyor. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, bu firmaların Aydın'ın adını kirlettiğini belirterek, "Cezaların artırılmasını talep ediyoruz" dedi. Sahtecilerin köfte, sucuk ve yoğurtta da ilginç yöntemlere başvurduğu ortaya çıktı. Kuşadası'nda Almila Kafe isimli işletmenin köftelere domuz eti karıştırdığı tespit edildi.

KAZIM YÖRÜKCE