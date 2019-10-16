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'da operasyonu! geçmişler!

Muğla Bodrum'da kaçak sigara operasyonu! Seri üretime geçmişler!

16.10.2019, 09:25 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019,10:56

'nın ilçesinde polis, imalatı yapılan bir eve operasyon düzenledi. geçtikleri görülen 4 kişinin, günde binlerce sigara ürettiği öğrenildi.

Yasadışı yollarla sigara üretildiği bilgisine ulaşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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