Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis, kaçak sigara imalatı yapılan bir eve operasyon düzenledi. Seri üretime geçtikleri görülen 4 kişinin, günde binlerce sigara ürettiği öğrenildi.
Yasadışı yollarla sigara üretildiği bilgisine ulaşan Bodrum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Muğla Bodrum'da kaçak sigara operasyonu! Seri üretime geçmişler! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.