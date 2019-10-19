Yazar Nuri Pakdil hayatını kaybetti

Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar ve düşünür Nuri Pakdil (85), tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde vefat etti. Başkan Erdoğan, twitter’da Pakdil ile fotoğrafını paylaşarak başsağlığı diledi.

Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yazar ve mütefekkir Nuri Pakdil (85) hayatını kaybetti. 7 Haziran'da Kahramanmaraş'ta yürüyüş yaparken düşen ve kalça kemiğinde kırık olduğu tespit edilen yazar ve mütefekkir Nuri Pakdil, hastanede tedavi altına alındı. Pakdil, burada 2 ay süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Fakat önceki gün rahatsızlanan Pakdil, tekrar aynı hastaneye kaldırıldı. Pakdil, dün doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Nuri Pakdil'in hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.



NURİ PAKDİL KİMDİR?



1934 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. İlk çalışmalarını, şiir ve deneme türlerinde memleketinde 'Demokrasiye Hizmet' gazetesinde yayımladı. Lisedeyken 'Hamle' adında bir dergi çıkardı. 1969 yılında 'Edebiyat' dergisini ve 1972'de Edebiyat Dergisi Yayınları'nı kurdu. Edebiyat dergisi, kimi aralıklarla uzun yıllar sürdürdüğü yayınına, Aralık 1984'te ara verdi. Edebiyat Dergisi Yayınları, 1972-1984 yılları arasında 18'i Nuri Pakdil imzasını taşıyan, 45 kitap yayımladı. 28 Şubat 1997 tarihinde Edebiyat Dergisi Yayınları'ndan yeniden kitap yayımlamaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Kasım 2014'te Necip Fazıl Saygı Ödülü'nün ilkini aldı.