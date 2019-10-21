Ölüme böyle götürüldü

Kırıkkale'de yaşanan ve tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut'un (38) eski eşi Fedai Varan (43) tarafından kızlarının gözü önünde öldürülmesiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kırıkkale'de yaşanan ve tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut'un (38) eski eşi Fedai Varan (43) tarafından kızlarının gözü önünde öldürülmesiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Yarın görülecek ikinci duruşma öncesi dava dosyasına giren mobese görüntülerinde, Emine Bulut'un adım adım ölüme götürülmesi yer aldı. Görüntülerde Fedai Varan, takip ettiği Emine Bulut ile kızları F.B.V'yi lokanta önünde durdurup içeriye soktu.

KIZI ARAYA GİREMEDİ

Cani koca kısa süre sonra dışarıya çıkarken, arkadan gelen Bulut ile lokantanın önünde tartıştı. Varan, Bulut'un kolunu tutup tartaklarken kızı araya girmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Duruma çevredekilerin müdahale etmemesi ise dikkat çekti. Varan, bir süre sonra Bulut'u yumruklayıp lokantanın içine soktu. Eski eşini bıçakladıktan sonra dışarıya çıkarılan Varan'ın elindeki bıçağın alınması, olay yerinden uzaklaşması, kızları F.B.V'nin ağlayarak dışarıya çıkması, baygınlık geçirmesi ve annesinin ambulansla hastaneye kaldırılması da görüntülerde yer aldı.



3 AY UZAKLAŞTIRMA VE HAPİS CEZASI ALMIŞ

FEDAİ Varan hakkında 2014 yılında Emine Bulut'a karşı 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarını işlediği gerekçesiyle 3 ay süreyle eski eşinin yanına yaklaşmama cezası verildiği öğrenildi. Ayrıca aynı yıl ve 2015 yılında nafaka hükümlerine uymadığı gerekçesiyle de 3 ay hapis cezasıyla cezalandırıldığı ortaya çıktı.