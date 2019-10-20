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cinayetinde yeni görüntüler! Adım adım ölüme böyle götürüldü!

Emine Bulut cinayetinde yeni görüntüler! Adım adım ölüme böyle götürüldü!

20.10.2019, 11:48

Makine ve Kimya Endüstrisi'nde güvenlik görevlisi olan , günü 6 yıl önce boşandığı 'u, kızı F.B.V.'nin gözü önünde lokantada bıçakladı. Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralı halde kafeden çıkarılırken 'ölmek istemiyorum' diye feryat ederken çekilip sosyal medyada paylaşılan videosu, infiale yol açtı.

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