Makine ve Kimya Endüstrisi'nde güvenlik görevlisi olan Fedai Varan, 18 Ağustos günü 6 yıl önce boşandığı Emine Bulut'u, kızı F.B.V.'nin gözü önünde lokantada bıçakladı. Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralı halde kafeden çıkarılırken 'ölmek istemiyorum' diye feryat ederken çekilip sosyal medyada paylaşılan videosu, infiale yol açtı.
Emine Bulut cinayetinde yeni görüntüler! Adım adım ölüme böyle götürüldü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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