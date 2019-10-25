PMYO sınav sonuçları açıklandı! PMYO sınav sonucu sorgulama!

Polis Meslek Yüksek Okulu sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. PMYO sınav sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamaya göre adaylar sınav sonuçlarını internet üzerinden öğrenebilecekler. Peki PMYO sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte PMYO sınav sonucu sorgulama ekranı...

2019 PMYO sınav sonuçları merak ediliyordu. Binlerce öğrencinin katıldığı sınav sonuçları açıklandı. Sınava katılan adaylar sınav sonuçlarına nasıl erişilebileceğini merak ediyor. İşte Polis Meslek Yüksek Okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı...

2019 PMYO SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

2019 yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitesi üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Yapılan açıklamada ayrıca;

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir. ifadeleri de yer aldı.

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