“Türkiye’de midyelerin yüzde 91’i plastikli”

Greenpeace Akdeniz, Türkiye’deki midye dolmaların yüzde 91’inde, balıkların ise yüzde 44’ünde mikroplastik olduğunu açıkladı. Rapora göre, 250 gramlık midye tüketen bir kişi, ortalama 14 adet 5 milimetreden küçük plastiği de midesine gönderiyor.

Greenpeace Akdeniz'in, 'Türkiye'deki Deniz Canlılarında Mikroplastik Kirliliği' raporuna göre, incelenen balıkların yüzde 44'ünde, kırmızı karidesin yüzde 18'inde, midye dolmaların ise yüzde 91'inde mikroplastik bulguya rastlandı. Balıkların midesinden çıkan mikroplastiklerin çoğunun tek kullanımlık plastiklerden kaynaklandığı açıklandı. İncelemede 243 balık, 32 karides ve 317 midye dolma analiz edildi. Raporda yer alan bulgulara göre, incelenen tüm türler göz önüne alındığında, kefal türünün yaklaşık yüzde 65'inde, barbunun yüzde 63'ünde, mırmırın yaklaşık yüzde 34'ünde, tekirin yaklaşık yüzde 33'ünde, istavritin yaklaşık yüzde 27'sinde mikroplastik bulundu.



BÜYÜK RİSK TAŞIYOR



Raporda, genel olarak tüm balıkların yaklaşık yüzde 44'ünde mikroplastik olduğu, yani her iki balıktan birinin mikroplastik içerdiği vurgulandı. Beş farklı noktadan örneklenen ve yüzde 91'inde mikroplastik tespit edilen midye dolmalarda ise ortalama 10 midyenin, 6 adet mikroplastik içerdiği açıklandı. Porsiyon bazında 100 gramlık bir midye tüketiminde 6 adet, 250 gramlık midye tüketiminde ise 14 adet mikroplastik tüketilme riski olduğu tahmin ediliyor.