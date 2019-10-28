Kuruluş Osman'ın ikinci fragmanı dünyayı ayağa kaldırdı! Kuruluş Osman yayın tarihi belli oldu mu?

“Kuruluş Osman” dizisi için geri sayım başladı. Atv'de ekranlara gelmeye hazırlanan Kuruluş Osman dizisinin yayınlanan fragmanları dünyayı ayağa kaldırdı, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yerini aldı. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı dizinin yapımcı koltuğunda Mehmet Bozdağ yer alıyor. Peki Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Hem ülkemizde hem de dünyanın farklı ülkelerinde milyonlarca kişinin merakla beklediği ikinci tanıtım, geçtiğimiz akşam yayınlandı. Diziden gelen yeni görüntüler, kısa sürede milyonlarca izlenme ve beğeni alırken sosyal medyada gündem oldu. Burak Özçivit'in başrolünde yerini aldığı Kuruluş Osman'ın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte detaylar...

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman'ın yayın tarihi merak ediliyor. Kuruluş Osman'ın yayın tarihi henüz netlik kazanmasa da Kasım ayı içerisinde atv ekranlarında olması bekleniyor.

KURULUŞ OSMAN TANITIMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Geçtiğimiz akşam atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'ın ikinci tanıtımında, Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey'in "Alplerim, beylerim, balalarım, nice demdir düşman azgınlaştı. İhanet zalimleşti. Dost bildiklerimiz sessizleşti. Ne gam, ne keder, ne hüzün! Biliriz ki Allah bize yeter! İmanımız bize yeter! Yüreğimiz yeter. İmdi azgınlaşan düşmanın, zalimleşen ihanetin nefesini kesme vaktidir. İmdi şehadet şerbeti içmenin, aslanlar gibi kükremenin, destanlar yazmanın vaktidir. İmdi milletimizin ikbali için, mazlumların kurtuluşu için devlet olma vaktidir. Benimle birlikte devlet olmaya var mısınız?" sözleri büyük beğeni topladı.

KURULUŞ OSMAN'IN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER YER ALACAK?

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosunda Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Saruhan Hünel, Hazal Subaşı gibi isimler yer alacak.