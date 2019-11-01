2019 YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL sınavı saat kaçta? YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama...

YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? YÖKDİL sınavı saat kaçta? soruları sınava girecek olan adaylar tarafından araştırılıyor. Bu yıl ilk kez ÖSYM tarafından düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 41 il, 47 sınav merkezinde yapılacak. Peki YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte 2019 YÖKDİL sınavına dair merak edilenler...

YÖKDİL sınavı ne zaman ve saat kaçta? YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır? YÖKDİL sınavına girerken yanımıza alabilecekler nelerdir? soruları araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL), 41 il, 47 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. İşte 2019 YÖKDİL sınavına dair merak edilenler...

2019 YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

2019 YÖKDİL sınavı 3 Kasım 2019 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav toplam 180 dakika sürecek.

Daha önce Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) koordinasyonunda Anadolu ve Ankara Üniversitelerince düzenlenen YÖKDİL'in, sonbahar döneminden itibaren ÖSYM tarafından uygulanmasına karar verilmişti. Bu kapsamda YÖKDİL, 3 Kasım Pazar günü 41 il, 47 sınav merkezinde uygulanacak.

Saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek YÖKDİL, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde yapılacak.

Adaylar, bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girebilecek. Sınav sonuçları, Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecek.

Sınav sonuçları, sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

YÖKDİL sınavına girecek olan adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile YÖKDİL sınav giriş belgelerini alabilirler.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ADAYLARIN SINAVA GİRERKEN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

İlgili sınav dönemine ait yökdil sınava giriş belgesi

Nüfus cüzdanı veya türkiye cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMALARI YASAK OLAN ARAÇ, GEREÇ VE EŞYALAR

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

*Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

*Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

*Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

*Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

* Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

*İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla