Semih felç kalmamak için yardım bekliyor

İzmir'de anne karnında oksijensiz kaldığı için ölü doğan ancak doktorların çabasıyla hayata dönen Ezgi Sarın (28) ve Akın Sarın (35) çiftinin epilepsi hastası oğlu Semih, bir süre sonra omurilikte sıvı birikmesi nedeniyle yürüyememeye başladı. Sarın çiftinin oğulları Semih’in acil ameliyatı için 40 bin lira gerekiyor.

İZMİR'DE anne karnında oksijensiz kaldığı için ölü doğan ancak doktorların çabasıyla hayata dönen Ezgi Sarın (28) ve Akın Sarın (35) çiftinin epilepsi hastası oğlu Semih, bir süre sonra omurilikte sıvı birikmesi nedeniyle yürüyememeye başladı. Ameliyat olmadığı takdirde felç kalacağı belirtilen çocuğun annesi Ezgi Sarın, ameliyat için 40 bin lira para gerektiğini söyledi. Sarın, "Oğlumun hayatını düzgün bir şekilde devam ettirebilmesi için acil ameliyat olması gerekiyor" diye konuştu.ŞU anda ameliyatı sadece iki hastanenin kabul ettiğini söyleyen anne Sarın, "Ameliyat masrafları 40 bin lirayı buluyor. Ben çalışmıyorum. Yardımseverlerden ve yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.MERT ALPDÜNDAR