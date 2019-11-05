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’ya yeni telefon

Pilavcı Dayı’ya yeni telefon
Giriş Tarihi: 5.11.2019

'da içinde şehit oğlu Cihan’ın fotoğraflarının bulunduğu telefonu çalınan ‘’e kaymakam sahip çıktı. Genel, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne hırsızın yakalanması talimatını verirken, Öden’e de telefon hediye etti.

İzmir'in Bornova ilçesi Küçükpark semtinde, el arabasıyla pilav satan Pilavcı Dayı lakaplı Cemal Öden'in cep telefonunun çalınma hikayesinin Yeni Asır'da yer almasının ardından Bornova Kaymakamı Fatih Genel, hemen harekete geçti. 1996 yılında Van'da teröristlerle girdiği 2.5 saatlik çatışmanın ardından şehit olan 20 yaşındaki Cihan Öden'in babası Cemal Öden'in çalınan telefonunun acilen bulunması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine talimat verdiğini ve titizlikle çalışıldığını belirten Kaymakam Fatih Genel ayrıca Cemal Öden'e cep telefonu hediye etti. 65 yaşındaki Cemal Öden, Yeni Asır aracılığıyla seslendiği hırsızdan, içerisinde şehit oğlunun fotoğrafları bulunan telefonunu geri getirmesini istemişti.

FATİH ŞENDİL

Bu fotoğrafın altında çok acı bir hikaye var

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