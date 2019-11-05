Pilavcı Dayı’ya yeni telefon

İzmir Bornova'da içinde şehit oğlu Cihan’ın fotoğraflarının bulunduğu telefonu çalınan ‘Pilavcı Dayı’ Cemal Öden’e kaymakam sahip çıktı. Bornova Kaymakamı Fatih Genel, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne hırsızın yakalanması talimatını verirken, Öden’e de telefon hediye etti.

İzmir'in Bornova ilçesi Küçükpark semtinde, el arabasıyla pilav satan Pilavcı Dayı lakaplı Cemal Öden'in cep telefonunun çalınma hikayesinin Yeni Asır'da yer almasının ardından Bornova Kaymakamı Fatih Genel, hemen harekete geçti. 1996 yılında Van'da teröristlerle girdiği 2.5 saatlik çatışmanın ardından şehit olan 20 yaşındaki Cihan Öden'in babası Cemal Öden'in çalınan telefonunun acilen bulunması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine talimat verdiğini ve titizlikle çalışıldığını belirten Kaymakam Fatih Genel ayrıca Cemal Öden'e cep telefonu hediye etti. 65 yaşındaki Cemal Öden, Yeni Asır aracılığıyla seslendiği hırsızdan, içerisinde şehit oğlunun fotoğrafları bulunan telefonunu geri getirmesini istemişti. FATİH ŞENDİL Bu fotoğrafın altında çok acı bir hikaye var