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Müfettişler kreşe haber vermiş

Müfettişler kreşe haber vermiş
Giriş Tarihi: 7.11.2019

İzmir Çiğli'de, 3 yaşındaki Alperen Sakin'in unutulduğu anaokulu servisinde yaşamını yitirmesine ilişkin, kreşi denetleyen 3 milli eğitim müfettişi hakkında 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak' suçundan dava açılmasını değerlendiren baba Serkan Sakin, adalet arayışlarının süreceğini belirterek, "Müfettişlerin, kreşi kontrol etmeden iki gün önce kreş sahiplerine haber verdiklerini öğrendik. Saklanmış olan birçok şey ortaya çıkacak ve bunlar da davanın şeklini değiştirecek" diye konuştu.

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