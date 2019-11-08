İzmir'de trafikte can pazarı! Ölü ve yaralılar var

İzmir Çevreyolu otogar kavşağına yakın bir noktada, 5 otomobilin karıştığı kaza sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, dün akşam saat 19.30 sularında İzmir Çevreyolu Bornova-Buca istikameti otogar kavşağına yakın bir noktada meydana geldi. Bornova istikametinden Buca yönüne gitmekte olan 5 otomobil henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kazaya karıştı.