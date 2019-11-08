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'de ! Ölü ve yaralılar var

İzmir'de trafikte can pazarı! Ölü ve yaralılar var

08.11.2019, 09:10 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019,09:31

Çevreyolu otogar kavşağına yakın bir noktada, 5 otomobilin karıştığı sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

, dün akşam saat 19.30 sularında Çevreyolu Bornova-Buca istikameti otogar kavşağına yakın bir noktada meydana geldi. Bornova istikametinden Buca yönüne gitmekte olan 5 otomobil henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kazaya karıştı.

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