İzmir'de hırsızlar ortalığı savaş alanına çevirdi! Para çantası yerine malzeme çantasını çalıp kaza yaptılar

İzmir'in Bornova ilçesinde, iddialara göre ATM makinelerini tamir eden bir görevlinin aracından para çantası diye malzeme çantasını çalan şahıslar, sahte plakalı bir araçla olay yerinden uzaklaştığı esnada kazaya karışarak ortalığı savaş alanına çevirdi. Hırsızlık yaptığı iddia edilen 1'i kadın toplamda 3 kişinin kaza sonrasında kaçış anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Bornova ilçesi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yüzleri maskeli 1'i kadın 3 kişi, ATM'leri tamir edip malzeme çantasıyla birlikte 35 KB 7135 plakalı otomobiline binen Ömür Uslucan'ı (41) Işıkkent'ten itibaren araçla takip etti. HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

