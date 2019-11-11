  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > İzmir'de hırsızlar ortalığı savaş alanına çevirdi! Para çantası yerine malzeme çantasını çalıp kaza yaptılar

'de ortalığı savaş alanına çevirdi! Para çantası yerine malzeme çantasını çalıp yaptılar

İzmir'de hırsızlar ortalığı savaş alanına çevirdi! Para çantası yerine malzeme çantasını çalıp kaza yaptılar

11.11.2019, 15:35 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019,16:52

'in ilçesinde, iddialara göre makinelerini tamir eden bir görevlinin aracından para çantası diye malzeme çantasını çalan şahıslar, sahte plakalı bir araçla olay yerinden uzaklaştığı esnada kazaya karışarak ortalığı savaş alanına çevirdi. Hırsızlık yaptığı iddia edilen 1'i kadın toplamda 3 kişinin sonrasında kaçış anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde ilçesi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yüzleri maskeli 1'i kadın 3 kişi, 'leri tamir edip malzeme çantasıyla birlikte 35 KB 7135 plakalı otomobiline binen 'ı (41) Işıkkent'ten itibaren araçla takip etti.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de hırsızlar ortalığı savaş alanına çevirdi! Para çantası yerine malzeme çantasını çalıp kaza yaptılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN