İzmir Karşıyaka'da bakıcı şiddeti! Burnunu kanatana kadar dövdü! Kameraya yakalandı

İzmir Karşıyaka'da Çetin B.'nin sağlık problemleri olan 3 çocuğuna yatılı bakıcılık yapan A.E., evin en küçük çocuğunu burnunu kanatana kadar dövdü. O anlar evdeki güvenlik kameralarına yansıdı. Çetin B., bakıcının evdeki cep telefonu ve 7 bin 800 TL'yi çaldığını da öne sürdü.

İzmir Karşıyaka'da çeşitli sağlık problemleri olan 3 çocuğuna tek başına bakan Çetin B., iddiaya göre ülseratif kolit, hafif düzeyde zeka geriliği, görme kaybı ve Behçet hastalığı bulunan 16 yaşındaki büyük oğlu A.M.B. hastanede yatarken bir refakatçinin aracılığıyla A.E. ile tanıştı. Çetin B., hem kalacak yeri olmadığını söyleyen A.E.'ye yardımcı olmak hem de çocuklarına bakması amacıyla A.E. ile yatılı bakıcılık konusunda anlaştı. Evdeki güvenlik kamerasını incelediği zaman kadının çocuklarına iyi baktığını gören Çetin B., kadına güven duydu ve kamera kayıtlarına bakmayı bir süre bıraktı. Daha sonra evin büyük oğlu A.M.B., babasına A.E.'nin 7 yaşındaki görme problemi olan kardeşi H.B.'nin burnunu kanatıp dişini kırdığını söyledi. Bunun üzerine kamera kayıtlarını izleyen Çetin B. izledikleri karşısında şoke oldu.