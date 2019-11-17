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'de feci ! Yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı!

Muğla Fethiye'de feci kaza! Yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

17.11.2019, 22:42 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019,22:59

'nın ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. anı minibüsteki güvenlik kamerasına yansıdı

'nın ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Ramazan Bozkurt (40) idaresindeki 48 ABS 804 plakalı otomobil, Bulvarı 804. Sokak kavşağında Ali Rıza Cunda (53) yönetimindeki 48 BB 3145 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

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