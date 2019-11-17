Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza anı minibüsteki güvenlik kamerasına yansıdı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Ramazan Bozkurt (40) idaresindeki 48 ABS 804 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Bulvarı 804. Sokak kavşağında Ali Rıza Cunda (53) yönetimindeki 48 BB 3145 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.
Muğla Fethiye'de feci kaza! Yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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