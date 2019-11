En iyi yabancı şarkılar neler? İşte 25’inci yaşını kutlayan unutulmaz klasik şarkılar...

Bazı şarkılar vardır, sadece kendi dönemine değil, sonsuzluğa damgasını vurmayı başarır. Üzerinden yıllar geçse bile 'nostalji tadıyla' ilk günkü heyecanı uyandırır. İşte 25 yılı deviren o klasiklerden bir demet...

ACE OF BASE (THE SİGN)

1994'TE İsveçli pop grubu Ace of Base'in single olarak çıkardığı şarkı, İngiltere'de iki numaraya ulaştı. Amerika'da ise Billboard Hot 100' listesinde 6 hafta zirvede kalmayı başaran şarkı, Billboard'un 1994 Yılı Sonu Listesi'nde 'En İyi Şarkı' ilan edildi. Hit şarkı, grubun albümü Happy Nation'da da yer aldı.