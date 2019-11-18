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neler? İşte 25’inci yaşını kutlayan unutulmaz şarkılar...

En iyi yabancı şarkılar neler? İşte 25’inci yaşını kutlayan unutulmaz klasik şarkılar...

18.11.2019, 13:28

Bazı şarkılar vardır, sadece kendi dönemine değil, sonsuzluğa damgasını vurmayı başarır. yıllar geçse bile 'nostalji tadıyla' ilk günkü heyecanı uyandırır. İşte 25 yılı deviren o klasiklerden bir demet...

Bazı şarkılar vardır, sadece kendi dönemine değil, sonsuzluğa damgasını vurmayı başarır. yıllar geçse bile 'nostalji tadıyla' ilk günkü heyecanı uyandırır. İşte 25 yılı deviren o klasiklerden bir demet...

ACE OF BASE (THE SİGN)
1994'TE İsveçli pop grubu Ace of Base'in single olarak çıkardığı şarkı, 'de iki numaraya ulaştı. Amerika'da ise 100' listesinde 6 hafta zirvede kalmayı başaran şarkı, Billboard'un 1994 Yılı Sonu Listesi'nde 'En ' ilan edildi. Hit şarkı, grubun albümü Happy Nation'da da yer aldı.

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