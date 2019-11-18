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Kimse Bilmez 23. yeni bölümü fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Kimse Bilmez 23. yeni bölümü fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

18.11.2019, 11:15 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019,11:17

Atv'nin Pazar akşamlarına damga vuran dizisi Kimse Bilmez'in 23. fragmanı izleyenlere duygu dolu anlr yaşattı. Kimse Bilmez'de beklenen kavuşma geldi. Ali ve Pilot'un birbirlerine sarılarak ağladığı kavuşma sahnesi ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşattı.İşte Kimse Bilmez 23. yeni bölüm fragmanı...

Yayınlandığı günden itibaren izleyicinin heyecanla takip ettiği "Kimse Bilmez" in 23. bölüm tanıtımı büyük ilgi uyandırdı.

KİMSE BİLMEZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINZ

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