Otomobil TIR’ın altına girdi

Çorum'da TIR'ın altına giren otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Korkunç kaza, Çorum- Ankara Karayolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

ÇORUM'DA TIR'ın altına giren otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Korkunç kaza, Çorum- Ankara Karayolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kavşakta kontrolden çıkıp TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilden çıkarılan 2 yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralılardan biri daha, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazada ölen ve yaralananların kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

AYDIN'DA İKİ KİŞİ AĞIR YARALI

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde de TIR'ın altına giren otomobilde 2 kişi ağır yaralandı. Denizli istikametine gitmekte olan Cengiz A. idaresindeki 68 AG 80 plakalı otomobil, 38 HTC 466 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü Cengiz A. ve yolcu Sahire A. sıkıştıkları yerden çıkarılarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumu ciddiyetini koruyor.

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