Devlet Bahçeli'den flaş EYT açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli EYT'lilerle ilgili, "Hükümetin tavrını destekliyoruz" açıklamasında bulundu. Bahçeli, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili kararını destekliyoruz'' ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli EYT'lilerle ilgili, "Hükümetin tavrını destekliyoruz" açıklamasında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili bir soruya ''Hükümetin tavrını destekliyoruz'' yanıtını verdi.



Bahçeli, "(EYT) Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasındaki değerlendirme bizim için de genel kabul gören bir değerlendirmedir. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin de değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur" dedi.