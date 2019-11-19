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'den flaş açıklaması

Devlet Bahçeli'den flaş EYT açıklaması

19.11.2019, 14:06

Genel Başkanı 'lilerle ilgili, "Hükümetin tavrını destekliyoruz" açıklamasında bulundu. Bahçeli, " Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili kararını destekliyoruz'' ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli EYT'lilerle ilgili, "Hükümetin tavrını destekliyoruz" açıklamasında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili bir soruya ''Hükümetin tavrını destekliyoruz'' yanıtını verdi.

Bahçeli, "(EYT) Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasındaki değerlendirme bizim için de genel kabul gören bir değerlendirmedir. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin de değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur" dedi.

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