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'in öldürülmesiyle ilgili flaş gelişme

Güleda Cankel'in öldürülmesiyle ilgili flaş gelişme

20.11.2019, 11:29

'in öldürülmesi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Emniyet ve sağlık görevlileri hakkında ihmal iddiaları üzerine Valilik kararıyla idari soruşturma başlatıldı.

Isparta'da Güleda Cankel'in öldürülmesiyle ilgili emniyet ve sağlık görevlileri hakkında ihmal iddiaları üzerine Valilik kararıyla idari soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in eski erkek arkadaşı tarafından katledilmesine ilişkin adli süreçle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bazı yazılı ve görsel basında yer alan haberlere istinaden kamuoyunu bilgilendirme zarureti hasıl olmuştur. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık 1. sınıf öğrencisi G.C.'nin 18/11/2019 tarihinde Fatih Mahallesi'nde bir apartta kalmakta iken eski erkek arkadaşı Z.P. tarafından bıçaklanarak öldürülmesi sonucu soruşturma başlatılmış, şüpheli Z.P. yapılan sorgusu sonucunda 19/11/2019 tarihinde tutuklanmıştır" denildi.

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