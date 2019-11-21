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'da vatandaşlar isyan etti! 'Kokudan ve pislikten bıktım'

İzmir Kemalpaşa'da vatandaşlar isyan etti! 'Kokudan ve pislikten bıktım'

21.11.2019, 10:11 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019,10:26

'in ilçesine bağlı kırsal 'nde, foseptiğin zaman zaman taşmasıyla pis su çaya ve evlerin önüne akıyor. Mahalle halkı, duruma tepki göstererek, çözüm bulunmasını istiyor. Evi çukurun hemen yanında bulunan , "Kokudan ve pislikten bıktım, yetkililerden bir şeyler yapmalarını istiyoruz" dedi.

Kırsal Yeşilköy Mahallesi'nin çıkışında bulunan foseptik, belediye ekiplerin vidanjörle pis suları boşaltmasına rağmen, zaman zaman taşıyor. Sızan pis sular ise, mahallenin içinden akan çaya ve bazı evlerin hemen önüne akıyor. Pis sular hem kötü kokuya hem de sağlıksız bir yaşam ortamının oluşmasına neden oluyor.

İzmir Kemalpaşa'da mahallelinin foseptik isyanı!

KOKUDAN VE PİSLİKTEN BIKTIM
Evi çukurun hemen yanında bulunan Hüsnü Birman, pis suların kendi kapısının önünde biriktiğini belirterek, "Köyde altyapı eksikliği var. Belediye ekipleri zaman zaman gelerek vidanjörle pis suları tahliye ediyor ama bu çalışmalar yetersiz kalıyor. Sızan su sadece benim evimin önüne değil aynı zamanda köyün içinden geçen çaya akıyor, buradan da tarlalara gidiyor. Kokudan ve pislikten bıktım, yetkililerden bir şeyler yapmalarını istiyoruz" dedi. Birman, konuyla ilgili daha önce de başvurdukları belediyenin bir an önce sorunu çözmesini beklediklerini söyledi.

DHA

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