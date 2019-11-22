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'de feci ! Ölü ve yaralılar var

Denizli'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

22.11.2019, 09:06 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019,09:06

'nin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Kale'den yönüne giden Mehmet Gökcek yönetimindeki 20 RS 734 plakalı otomobil, Medet kavşağında Nihat İsenlik'in kullandığı 64 HB 676 plakalı otomobille çarpıştı.

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