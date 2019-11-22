Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Kale'den Denizli yönüne giden Mehmet Gökcek yönetimindeki 20 RS 734 plakalı otomobil, Medet kavşağında Nihat İsenlik'in kullandığı 64 HB 676 plakalı otomobille çarpıştı.
Denizli'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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