Eğitimde ‘dünya birinciliği’ peşinde

İzmir’de Gaziemir Anafatarlar Okul Müdürü Samet Başkonuş, kendisi gibi diğer meslektaşlarının da uluslararası platformlarda birçok ödül almasını sağladı. Şimdiki hedefi, 1 milyon dolar ödüllü ‘Dünyanın En İyi Öğretmeni’ yarışmasını kazanmak

Bugüne kadar çalıştığı okullarda öğretmen arkadaşlarını, Avrupa Birliği projesi olan ve uluslararası çapta projeler geliştirmek, eğitimde işbirliği yapmak için oluşturulan eTwinning platformuna katılmaya teşvik eden Gaziemir Anafatarlar Okul Müdürü Samet Başkonuş, hem öğrenci yetiştiriyor hem de meslektaşlarının kendilerini geliştirmesine destek veriyor. Geçtiğimiz yıl ve bu yıl Anafartalar İlkokulu'nda birçok öğretmen arkadaşını bu programlara katılmaya teşvik eden Samet öğretmen, onların Ulusal ve Avrupa kalite etiketleri, Ulusal Kalite etiketleri ve Ulusal Kalite Levhası kazanmasına yardımcı oldu. 15 öğretmenin eTwinning projesinde ödül almasını sağlayan ve dünyanın en iyi 50 öğretmeninin seçildiği yarışmada birinciliği Kenyalı meslektaşına kaptırarak 1 milyon dolar ödülü kaçıran Samet öğretmen, mutlaka bu ödülü kazanıp Android ve IOS tabanlı bir okul yönetim uygulamasını hayata geçirmeyi hedefliyor.



DUBAİ'DE KAÇIRMIŞTI



İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Anafartalar İlkokulu'nun Müdürü Samet Başkonuş, yaptığı önemli projelerle Türkiye'de çeşitli ödüller kazanırken, uluslararası başarılar da elde ediyor. Başkonuş, Hint asıllı İşadamı Sunny Varkey'in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton'ın üstlendiği Londra merkezli Varkey Gems Vakfı tarafından düzenlenen 'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin 2019 yılı için seçtiği 'En İyi 50 Öğretmen' arasında yer alarak finale yükselmiş ve 1 milyon dolarlık birinciliği kıl payı kaçırmıştı.



KÜLLİYE'YE ÇAĞIRDILAR



2020'de tekrar aday gösterilerek Küresel Öğretmen Ödülü (Global Teacher Prizes) sıralamasında dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına girip 1 milyon dolarlık ödülü kazanmayı hedeflediğini söyleyen Başkonuş, İzmir'in ilk 5 robotik takımından birini kurdu. 4 projesi Ulusal Kalite Etiketi kazanan ve Suriyeli öğrencileri okula kazandırmak amacıyla başlattığı Sanatın Birleştiren Gücü Projesi'yle 4 yılda bin 200 öğrenciye en az 2 dalda sanat eğitimi aldırdı. Meslektaşlarını da teşvik ederek uluslararası platformlarda ödül ve başarı plaketleri kazanmalarını sağlayan Samet öğretmen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Külliye'ye davet edildi.

FATİH ŞENDİL