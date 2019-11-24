Fedakar öğretmeniyle okulundan kalmadı

Aydın Efeler'de akciğer rahatsızlığı nedeniyle evden çıkamayan 9 yaşındaki Emir Öcal, öğretmeninin fedakarlığı sayesinde okuyor. Sınıf öğretmeni Hanife Bağdatlı, gönüllü olarak her gün evine giderek Emir'e eğitim veriyor.

Aydın Efeler'de akciğer rahatsızlığı nedeniyle evden çıkamayan 9 yaşındaki Emir Öcal, öğretmeninin fedakarlığı sayesinde okuyor. Sınıf öğretmeni Hanife Bağdatlı, gönüllü olarak her gün evine giderek Emir'e eğitim veriyor. Osman Yozgatlı mahallesinde yaşayan Nebahat ve Ercan Öcal çiftinin oğlu Emir, 9 aylıkken tıkanma ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürüldü. Kistik fibroz denilen akciğer hastalığı teşhisi konulan çocuk, enfeksiyon riski yüzünden dışarı çıkamayınca, her gün evine gelen öğretmeni Hanife Bağdatlı sayesinde eğitimini sürdürüyor.

KAZIM YÖRÜKCE