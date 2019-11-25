Afyonkarahisar'da düğün konvoyu kana bulandı

Afyonkarahisar'da, düğün konvoyunda, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçen kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında, Afyonkarahisar- Konya yolunun 20'nci kilometresindeki Işıklar beldesi yakınlarında meydana geldi. Düğün konvoyundaki Rıfat Çelik (23) yönetimindeki 03 ABC 296 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçip, bariyere çarparak devrildi.
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