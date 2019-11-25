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'da konvoyu kana bulandı

Afyonkarahisar'da düğün konvoyu kana bulandı

25.11.2019, 10:44 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019,10:57

'da, konvoyunda, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçen kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

, saat 17.30 sıralarında, - Konya yolunun 20'nci kilometresindeki Işıklar beldesi yakınlarında meydana geldi. konvoyundaki (23) yönetimindeki 03 ABC 296 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçip, bariyere çarparak devrildi.

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