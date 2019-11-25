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sahilinde 45 düzensiz yakalandı

Çanakkale sahilinde 45 düzensiz göçmen yakalandı

25.11.2019, 16:43

'nin ilçesinde, yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 45 düzensiz yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kocaköy sahilinde yanlarında bot ve motoru bulunan yabancı uyruklular olduğunu belirledi.

Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Bu kişilerin yurt dışına geçişini organize ettiği öne sürülen iki şüpheli ise gözaltına alındı.

AA

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