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'de operasyonunda gözaltına alınan 21 zanlıdan 16'sı tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 zanlıdan 16'sı tutuklandı

25.11.2019, 16:52

'de ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 zanlıdan 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattıkları ve başka illerden uyuşturucu madde getirdikleri değerlendirilen kişilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 21 şüpheli yakalandı, adreslerde yapılan aramalarda, 746 gram esrar, 17 gram eroin, 1 kilo 396 gram metamfetamin, 150 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 25 mermi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 3 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA

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